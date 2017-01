Sobe para 12 mortos número de vítimas de inundações na Tailândia

Chuvas torrenciais continuaram hoje no sul da Tailândia, elevando para 12 mortos o número de vítimas, e deixando milhares de localidades parcialmente submersas, informaram hoje as autoridades.

As inundações iniciadas no começo da semana já afetaram mais de 700.000 pessoas, informou em comunicado o Ministério do Interior.

A chuva intensa deverá continuar por pelo menos mais dois dias, segundo os serviços de meteorologia locais, que alertaram para a possibilidade de inundações repentinas em oito das mais atingidas províncias.

“A situação é muito má hoje e (vai continuar) amanhã. Continua a chover intensamente”, disse Junjuda Pornsri, dos serviços de meteorologia, à AFP.

A capital da província de Nakhon Si Thammarat, que fechou o respetivo aeroporto por causa do tempo, registou um recorde de 162.1 milímetros de precipitação na noite de sexta-feira, acrescentou.

A chuva intensa também afetou esta semana a Malásia, com milhares de deslocados nos estados de Terengganu e Kelatan, no nordeste da península de Malaca.