Sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter no Chile

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter afetou hoje a região de Los Lagos, Chile, onde a 25 de dezembro se registou um outro terramoto, sem provocar vítimas e danos materiais.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o sismo ocorreu às 18:19 locais (21:19 em Lisboa) e o epicentro localizou-se a 53 quilómetros a oeste de Quellon e a 1.284 quilómetros a sul de Santiago.

O hipocentro localizou-se a 55 quilómetros de profundidade.

O Gabinete Nacional de Emergência, dependente do Ministério do Interior, referiu que o sismo afetou nove localidades.

No passado 25 de dezembro, um sismo de magnitude 7,6 foi registado no sul do país, sem provocar vítimas ou danos materiais.

O Chile, situado na Cintura de Fogo do Pacífico, é considerado um dos países mais sísmicos do planeta e desde a época colonial teve 800 terramotos, que nos últimos 60 anos provocaram a morte a 40.731 pessoas.

