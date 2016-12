Sindicato denuncia intimidações a jornalistas na Venezuela

O Sindicato de Trabalhadores da Imprensa (SNTP) da Venezuela, denunciou hoje em comunicado atos de intimidação a quatro jornalistas quando cobriam, terça-feira, filas de cidadãos para comprar alimentos e para trocar notas nos bancos.

No comunicado, o SNTP apela às autoridades civis e militares do país para que respeitem os jornalistas, nomeadamente quando estes estão no cumprimento das suas funções.

Os quatro jornalistas foram "roubados, agredidos e intimidados", e o sindicato acusa "funcionários da Polícia de Vargas (Polivargas)" de terem tirado a máquina fotográfica a um dos jornalistas quando fotografava confrontos entre funcionários da Guarda Nacional e da Polivargas com populares, num estabelecimento comercial.

Outra jornalista foi intimidada e detida por membros da Guarda Nacional, depois de também fotografar a na sede de um banco onde se formou uma fila para levantar dinheiro.

A jornalista foi posteriormente libertada pelas autoridades.

Os restantes atos de intimidação ocorreram em Caracas, quando civis tentaram impedir dois jornalistas de filmar uma manifestação convocada pela oposição defronte da sede principal do Banco Central da Venezuela.

Segundo os dois jornalistas, grupos de civis ameaçaram utilizar armas de fogo perante a passividade de efetivos da Guarda Nacional (polícia militar) presentes no local.

