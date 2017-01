Significado psicológico do Novo Ano

Por que se comemora o Novo Ano? A Passagem de Ano é, acima de tudo, um ritual de “passagem”. Numerosos estudos mostram que rituais deste género são importantes para o equilíbrio psicológico da humanidade. Têm o poder simbólico de abrir e fechar ciclos de vida e cada pessoa sente, em cada ciclo que acaba, necessidade de efetuar balanços dos pontos positivos e negativos vivenciados até à data.

Faz-se um balanço reflexivo das crises, problemas e dificuldades do ciclo que termina e projeta-se, no Novo Ano, os desejos e sonhos que ficaram estagnados e os projetos que precisam de ser postos em ação.

A função simbólica de se fazer este balanço numa data convencionada traz maior segurança psicológica e maior credibilidade à função reflexiva e ao exame de consciência. Somos inevitavelmente seres sociais influenciados pelo poder das massas. E o facto de a maior parte das pessoas do mundo estar no mesmo dia e ao mesmo tempo em sintonia reflexiva, dá-nos um poder inexplicável de que vale a pena abraçar e ter esperança no Novo Ano. A esperança individual e coletiva gerada pela mudança de ciclo é uns os princípios psíquicos mais importante para o equilíbrio e desenvolvimento do ser humano.

Assim, a Passagem de Ano é um ritual que gera, acima de tudo, bem-estar, principalmente porque há esperança no Novo Ano que acaba de se iniciar. No entanto, é necessário estarmos recetivos e crentes face às coisas boas que o Novo Ano tem sempre para oferecer. A falta de abertura aos aspetos positivos pode causar o chamado “Síndrome do Novo Ano” que se carateriza por sintomas de mal-estar, tristeza e angústia, que surgem no final do ano pois as expectativas do Novo são muito fortes e algo irrealistas e porque esta data marca de forma mais exata e rigorosa aquilo que se perdeu, as promessas não cumpridas e o medo de não resistir às novas frustrações do Novo Ano.

Sabemos que os problemas são inúmeros e exigem um enorme esforço de adaptação constante. No entanto, desde os primórdios da humanidade que se marca a passagem do tempo. Porquê? Porque a marcação e celebração do tempo dá às pessoas uma sensação de controlo psicológico sobre o próprio destino. Assim, todas as pessoas, com as mais variadas personalidades, crenças e culturas celebram a Passagem de Ano, fecham um ciclo velho e abrem um ciclo novo e todas inventam à sua maneira os votos de desejar a todos um bom novo.

Desejo-vos, a todos, um Excelente Ano de 2017!