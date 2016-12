Sete mortos em alegada disputa relacionada com droga nas Filipinas

Homens armados abateram a tiro sete pessoas nas Filipinas, incluindo três adolescentes e uma grávida, informou hoje a polícia, que suspeita de uma disputa relacionada com drogas.

O superintendente Roberto Fajardo afirmou que um dos quatro suspeitos do tiroteio, na cidade de Caloocan, foi detido, depois de ter sido identificado por um sobrevivente do ataque.

Roberto Fajardo disse que um grupo de homens estava a dançar numa casa, que alegadamente é um antro de drogas, quando homens armados a invadiram e abriram fogo na noite de quarta-feira.

Os atacantes seguiram depois um homem que fugiu para uma casa próxima, onde uma mulher grávida e a sua sogra foram mortas.

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo