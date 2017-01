SESARAM já saldou 51 milhões de dívida

O SESARAM pagou, a 28 e 29 de dezembro, 51 milhões de euros de dívida comercial. O que permitiu uma poupança em juros de mora na ordem dos 3,7 milhões de euros. Nos próximos dias serão concretizados mais pagamentos, ao que o JM apurou, trazendo a dívida comercial daquele organismo para níveis perto do zero.

Com efeito, segundo sabe o JM, e na sequência do empréstimo de 75 milhões de euros, contraído pelo Governo Regional (em processo conduzido pela Secretaria Regional das Finanças e que contou com a intervenção de Miguel Albuquerque, para desbloquear o sim de Lisboa, com o Governo da República a colocar em questão o empréstimo, numa polémica que teve o seu ponto mais alto aquando da discussão, em São Bento, do Orçamento de Estado, com o ministro das Finanças a fazer declarações que chegaram a colocar em causa o empréstimo) nos últimos dias do ano, o setor da saúde foi reforçado com 70 milhões, verbas estas destinadas essencialmente ao pagamentos da dívida comercial do SESARAM.

