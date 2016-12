Separatistas ucranianos pró russos aceitam cessar-fogo

Os separatistas pró russos do leste ucraniano anunciaram hoje ter aceitado um novo cessar-fogo proposto pelo Grupo de Contacto, que junta a Ucrânia, a Federação Russa e a Organização para a Cooperação e Segurança na Europa (OSCE). Reunido hoje na capital bielorrussa, Minsk, o grupo apelou a um cessar-fogo a partir da meia-noite de hoje (22:00 horas de Lisboa), em razão das festas de fim de ano. “Uma trégua ilimitada vai entrar em vigor à meia-noite”, confirmou hoje um representante dos separatistas de Donetsk, Denis Pouchiline, citado por um sítio de informação pró russo. Por sua parte, o porta-voz do exército ucraniano, Olexandre Motiouzaniouk, tinha anunciado na véspera o acordo dos militares para o cessar-fogo. O Presidente ucraniano, Petro Porochenko, felicitou-se com a aceitação pelos separatistas, manifestando a esperança de que o cessar-fogo tenha um caráter “durável”. Disse esperar que “graças a estas medidas, tomadas na véspera das festas de Natal e Ano Novo, o cessar-fogo no leste da Ucrânia tenha um caráter durável”. O Natal ortodoxo é celebrado em 07 de janeiro no território da antiga URSS.

