Seis mortos em inundações no sul da Tailândia

As autoridades tailandesas informaram que seis pessoas morreram e pelo menos 120.000 casas foram afetadas por inundações no sul da Tailândia, na sequência de chuvas torrenciais iniciadas há quase uma semana.

Nove províncias no sul da Tailândia foram afetadas, com as ilhas Samui e Phangan inundadas, deixando milhares de turistas retidos ou provocando atrasos nos seus planos de viagem.

Um comunicado emitido hoje pelo departamento de meteorologia tailandês alerta os residentes e visitantes do sul para que possíveis “chuvas torrenciais e inundações repentinas” continuem por mais dois dias.

Na quinta-feira, as autoridades malaias anunciaram que retiraram mais de 23.000 pessoas pelas inundações registadas nos estados malaios de Terengganu e Kelatan, no nordeste da península de Malaca.

A chuva intensa dos últimos dias causou o encerramento de 101 escolas na Malásia, além de problemas nas estradas e pontes e a suspensão do serviço ferroviário.

