Secretaria Regional da Agricultura e Pescas pagou 4,5 milhões a 10.399 agricultores

De acordo com a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas (SRAP) foram pagos 4,5 milhões de euros a 10.399 agricultores, um valor que corresponde a uma prestação de 95% da ajuda POSEI-Medida 1 – Apoio Base aos Agricultores Madeirenses, mais conhecido por Prémio ao Agricultor, e referente às candidaturas de 2016.

De acordo com nota enviada à imprensa, a SRAP avança que, através da Direção Regional de Agricultura, realizou controlos a 563 explorações agrícolas.



A Secretaria Regional diz ainda que «esta ajuda visa minimizar o impacto de condicionalismos especiais da produção na Região Autónoma da Madeira resultantes do afastamento, insularidade, disponibilidade de mão-de-obra e dependência económica de um pequeno número de produtos, fatores geradores de custos adicionais, ao nível da produção e destina-se ainda a contrariar o abandono de áreas agrícolas com a consequente diminuição das produções locais e desestruturação do meio rural».

