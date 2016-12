Secretaria da Economia promete deslocação dentro da Região mais barata e eficaz

O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura afirmou ao início desta tarde, que o Governo Regional tudo irá fazer no sentido de tornar a mobilidade mais eficaz e barata em toda a ilha. Eduardo Jesus falava aos jornalistas no Espaço Infoart, na cerimónia dos dois primeiros contratos interadministrativos com as Câmaras Municipais da Região, neste caso com as edilidades de Câmara de Lobos e Calheta. Até o final do primeiro trimestre do próximo ano, será lançado um concurso público para tudo o que é interurbano, o que significa que até essa altura, serão reunidas as condições necessárias para um conjunto de inovações, como seja o exemplo do passe intermunicipal.

O governante quer um melhor serviço e uma melhor proximidade às pessoas. Por isso, promete um novo modelo que resulta de uma Lei aprovada a nível nacional e que trará à Madeira, juntamente com o Plano Integrado e Estratégico para os Transportes (que já está a ser implementado), uma grande oportunidade. Eduardo Jesus afirma que o objetivo é o de acabar com todos os aspetos que complicam a vida das pessoas, fazendo com que a deslocação dentro da Região seja feita de uma forma expontânea, tranquila e acima de tudo mais barata.

O envolvimento dos municípios é determinante. Daí que a Secretaria Regional tenha procurado saber se os mesmos preferiam ser a Autoridade de Transporte ou se queriam que o Governo seja a Autoridade de Transporte e que depois coordene toda a cooperação que se pretende no terreno. Hoje, foram celebrados os primeiros contratos mas outros virão ainda este ano. Segundo Eduardo Jesus, só o município do Porto Moniz é que ainda não se pronunciou.

