Santander Totta conclui processo de compra da Gamma ao Banif

O banco Santander Totta concluiu hoje o processo de aquisição ao Banif da totalidade das ações da Gamma, sociedade de titularização de créditos, segundo informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A conclusão desta operação ocorre na sequência da sua submissão às autoridades competentes, nomeadamente o Banco de Portugal, a CMVM e a Comissão Europeia, e a emissão das autorizações aplicáveis, verificando-se as condições estabelecidas no contrato de compra e venda de ações assinado em 17 de junho de 2016", lê-se no comunicado enviado ao regulador do mercado, que não especifica os montantes envolvidos na operação.

A 28 junho, o banco adiantava apenas que o contrato tinha sido assinado a 17 de junho e que, além da compra da totalidade das ações representativas da Gamma, previa a aquisição dos “respetivos créditos por prestações acessórias”.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo