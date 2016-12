SANDRA&RICARDO CANTAM AO NATAL

Antes de acabar o 2016, os artistas Sandra&Ricardo ofereceram dois Concertos de Natal. Esta quarta-feira, a dupla é convidada especial ao Concerto "Notas de Natal", promovido pelo Grupo da Casa do Povo de São Martinho, com a direção da Mestrina Vanessa Cámara e Mtro. Vitor Costa, e que vai realizar-se na Paróquia da Nazare, às 19h30. Entretanto, na quinta-feira 29, às 20h30, estaram na Igreja Matriz da Ribeira Brava, junto ao Coro Paroquial da Ribeira Brava e do Campanário, e a Orquestra Bandolínistica Ribeirabravense, sob a orientação do Mtro. Eleuterio Silva.

Recentemente, os artistas estrearam o seu video "Un canto para ti hermano", junto a Oscar D' León "El Sonero del mundo", filmado entre Portugal e Venezuela, uma música de agradecimento entre os povos e as comunidades portuguesas pelos quatro cantos. Também apresentaram o video da canção "El Tamborilero", filmado nas decorações do Funchal, e presente no CD Lapinha, do reconhecido músico desaparecido Luís Filipe Aguiar.