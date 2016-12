Síria: Pelo menos 61 mortos em ofensiva contra Estado Islâmico no nordeste de Alepo

Pelo menos 61 pessoas morreram desde quarta-feira na Síria em combates entre o grupo radical Estado Islâmico (EI) e rebeldes apoiados pelas forças turcas na cidade de al-Bab, no nordeste da província de Alepo, informaram hoje ativistas.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) indicou que dez soldados turcos e 32 combatentes sírios que participavam na ofensiva "Escudo do Eufrates" contra o Estado Islâmico al-Bab morreram nos confrontos e atentados com carros armadilhados dos radicais.

O grupo Estado Islâmico registou, por sua vez, 19 vítimas mortais, às que se somaram dezenas de feridos.

Fontes militares citadas pela estação turca NTV anunciaram na quarta-feira que 14 militares morreram e outros 33 ficaram feridos em vários ataques do Estado Islâmico perto de al-Bab.

Os rebeldes sírios, apoiados por aviões e carros de combate turcos, lançaram na quarta-feira uma ofensiva na periferia de al-Bab, mas o ataque foi repelido pelos radicais, que recuperaram esses pontos, disse o Observatório.

Desde o fim de agosto, grupos armados sírios e tropas turcas levam a cabo a operação “Escudo de Eufrates” para expulsar o Estado Islâmico do norte de Alepo e impedir o progresso da aliança curdo- árabe Forças da Síria Democrática (FSD), apoiada pelos Estados Unidos.

A 10 de dezembro, as fações sírias anunciaram o começo do ataque para “libertar” al-Bab, onde conseguiram entrar depois de romperem a primeira linha de defesa dos radicais.

