Síria: Erdogan recebe rapariga de Alepo famosa através do Twitter

A rapariga síria que ficou célebre pelas suas mensagens na rede social Twitter descrevendo o inferno quotidiano de Alepo, Bana Al-Abed, foi recebida hoje com a sua família pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

“Bana Al-abed e a sua família deram-nos a alegria de nos visitar no (palácio) presidencial”, declarou Erdogan na sua conta no Twitter, partilhando fotografias que o mostram sentado com a rapariga ao colo.

“A Turquia estará sempre ao lado dos seus irmãos sírios”, adianta na rede social de mensagens curtas que tornou Bana Al-Abed famosa. A rapariga de sete anos foi retirada a semana passada de Alepo (norte da Síria) após um acordo de cessar-fogo.

A trégua foi negociada por Ancara e Moscovo.

Desde setembro que Bana Al-Abed e a sua mãe divulgavam no Twitter informações sobre a vida na zona oriental de Alepo, sitiada e bombardeada pela aviação do regime de Bashar al-Assad. A sua conta (@AlabedBana) é seguida por mais de 352.000 pessoas.

A rapariga escreveu hoje que estava “muito contente” por se ter encontrado com Erdogan.

A Turquia acolhe cerca de 2,7 milhões de refugiados sírios, mas já indicou preferir a partir de agora ajudar os deslocados do outro lado da fronteira.

Ancara apoia os rebeldes que tentam derrubar Assad no conflito sírio, que provocou mais de 310.000 mortes desde março de 2011.

