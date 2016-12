São Roque do Faial celebra hoje Dia da Criança e dos Santos Inocentes com tarde de festa

A Casa do Povo de São Roque do Faial realiza hoje dia 28 de dezembro de 2016, o Dia da Criança/Santos Inocentes.

Para animar as crianças da freguesia, a Casa do Povo desta freguesia está a preparar uma tarde recheada de muita animação.

Haverá uma missa de Ação de Graças na igreja de São Roque do Faial, pelas 16:00h com a bênção de todas as crianças presentes.

Logo após a missa haverá a atuação do Grupo Recreativo, no adro da igreja e de seguida haverá um espetáculo de palhaços, magia, malabarismo e balonismo.

Após a animação haverá um lanche convívio para todas as crianças e o Pai Natal também estará presente.

Com esta atividade a Casa do Povo pretende «lembrar a história da religião católica dos Santos Inocentes que se comemora neste dia e proporcionar uma tarde de animação a todas a crianças nas férias de Natal».

