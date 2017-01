Ricardo Passos expõe "Love Box" no Museu de Eletricidade

O Museu de Eletricidade Casa da Luz vai acolher, entre 12 e 30 de janeiro a exposição de escultura e pintura "Love Box- A Sagração do Profano", da autoria do artista plástico Ricardo Passos, sob a curadoria do artista plástico e também presidente da Zarco Portugal, Manuel Barata.

Num texto crítico acerca do trabalho do artista, Manuel Barata escreveu que «Ricardo Passos, tal como no cinema Nagasi Oshima, traz-nos na sua obra emergente, um Império de Sentidos na Pintura, plenitude de criatividade que não o deterá, antes sustentará a sua imaginação e criatividade». Disse ainda que, nesta mostra de Ricardo Passos há «uma revolução imaginária fundida em coreografias de vertigem, encruzilhadas de sedução, imagens esquálidas sem freio,vivas», como também «linearidades, jeitos e curvas sobrepostos na dança macabra de mistério de sintonias».

Nascido em Lisboa em 1963, Ricardo Passos apaixonou-se, desde muito cedo, pelas artes plásticas em geral.

De acordo com a biografia que acompanha o catálogo do "Love Box - A Sagração do Profano", a actividade profissional de Ricardo passos «desenvolve-se essencialmente na área da Pintura e do Design Gráfico, o que lhe permite exercitar quotidianamente noções de equilíbrio formal e conceptual, apurando assim a sua expressividade e sensibilidade artística».

«Na obra de Passos é visível o frequente afastamento da representação convencional, e a busca de um outro universo, guía da sua criatividade, onde muitas vezes estão presentes aspectos como a exuberância, o romantismo, a crueldade e o sonho, tomando assim igual protagonismo, no seu trabalho, a coerência visual e a coerência conceptual», lê-se ainda.

Distinguido por várias vezes nas diversas áreas de expressão artística – Pintura, design, joalharia, cerâmica, cenografia – está representado em várias colecções particulares e institucionais.

Tem exposições realizadas um pouco por tudo o mundo; Portugal, Espanha, França, Suiça, Finlândia, Itália, Malta, Eslovénia, Inglaterra, Dubai, China, Japão, Tailândia, EUA, Brasil

