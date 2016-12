Ribeira Brava com orçamento de 9,3 milhões de euros para 2017

O orçamento para 2017 da Câmara Municipal da Ribeira Brava, na Madeira, é de 9.321.234 euros, menos 473.825 euros do que em 2016, informou hoje a autarquia.

"É um orçamento de rigor, que prevê alguns investimentos, bem como candidaturas a fundos comunitários e, por outro lado, não despreza a dinamização do concelho e a parte social", disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Ricardo Nascimento, eleito pelo PSD.

O orçamento contempla verbas da Administração Pública Central no valor de 4.595.320 euros e da Administração Regional de 1.500.000 euros.

No que diz respeito ao serviço da dívida, este diminui em 2017 cerca de 700.000 euros, passando de 2.200.000 euros em 2016 para 1.500.000 euros no próximo ano.

O plano de investimentos para 2017 é de 3.500.000 euros.

O orçamento e o plano foram aprovados pelos vereadores do PSD e do CDS-PP tendo registado os votos contra do PS.

