Resoluções de Ano Novo

A cada Novo Ano que se inicia é comum, para não dizer tradição, manifestar vontade em tomar decisões, as quais vão desde a planificação de objectivos, melhorar e/ou alterar áreas, contextos ou aspectos das nossas vidas. Tudo isto ocorre com o intuito de nos sentirmos melhor e os que nos rodeiam. Deste modo, é nosso desejo que em 2017 reforcemos o nosso papel, enquanto membros de uma sociedade, na promoção de um mundo o mais livre possível de problemas associados ao consumo de drogas. Sabemos que as drogas existem há muitos anos e que dificilmente desaparecerão, contudo, se cada um de nós exibir uma atitude mais ativa e consertada em prol desta causa, lidaremos melhor com as suas causas e, consequentemente as suas consequências serão significativamente menos nocivas para a nossa comunidade.

O nosso futuro depende das decisões que tomamos no presente. Com efeito, se tomamos boas decisões podemos esperar que no futuro, seja imediato ou a longo prazo, o que nos vai acontecer será mais positivo, ou seja as consequências serão boas. Por isso, podemos dizer que tendencialmente as boas decisões levam a boas consequências. Ao invés tomarmos más decisões é quase certo que teremos mais consequências maioritariamente negativas. Podemos dizer que geralmente as más decisões conduzem-nos a consequências maioritariamente negativas. As mudanças mais importantes são as que começam no indivíduo. Podemos assim reforçar junto das nossas crianças e jovens os nossos pensamentos, atitudes e comportamentos positivos e adequados face à prevenção do consumo de drogas, por forma a estes desenvolvam competências para serem capazes de optar por escolhas saudáveis, as quais vão contribuir para o seu desenvolvimento biopsicossocial mais saudável e harmonioso.

O consumo problemático de substâncias psicoactivas não ocorre apenas quando existe a dependência, é também quando desse consumo advém, outras, consequências negativas para a saúde, nas relações interpessoais e no convívio social. Desta forma pode-se afirmar que inevitavelmente o consumo de substâncias psicoativas terá consequências negativas, mesmo quando falamos de substâncias legais como é o álcool e o tabaco. Estas consequências não se resumem apenas ao consumidor, mas também aos indivíduos que o rodeiam, como por exemplo o consumo do tabaco que traz consequências negativas para a saúde daqueles que estão à volta do consumidor (fumadores passivos) ou os problemas ligados ao álcool, nomeadamente a violência doméstica, o absentismo laboral, a sinistralidade rodoviária, entre outros.

A dependência de substâncias psicoativas (drogas), não é uma fraqueza de carácter, é uma doença, por isso, nós enquanto indivíduos podemos fazer muito para minimizar as consequências negativas do abuso de substâncias.

Sempre que alguém diz que não quer consumir uma substância psicoativa, mesmo que esta seja legal, saibamos respeitar a sua decisão e aceitemos o NÃO como resposta.