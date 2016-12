Representante da República assinou e mandou publicar Orçamento da Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, assinou e mandou publicar ontem o Decreto Legislativo Regional que aprova o Orçamento Regional da Região Autónoma da Madeira para 2017, refere o site oficial.

A proposta do orçamento regional para 2017 foi aprovada a 16 de dezembro, em votação global final, apenas com os votos favoráveis da maioria do PSD, tendo toda a oposição no parlamento madeirense (PS, CDS-PP, JPP, BE, PCP, PTP e deputado independente) votado contra.

O Orçamento Regional para 2017 totaliza 1.665 milhões de euros.

