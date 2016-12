Rejeitados 1.307 pedidos de invalidez

Este ano, e até ao mês de outubro, o Instituto de Segurança Social da Madeira atribuiu a pensão de invalidez a 8.067 pensionistas, sendo 5.817 pensionistas de invalidez do regime geral e 2.250 pensionistas sociais de invalidez. Foram indeferidos 577 requerimentos de pensão de invalidez, dos quais 477 foram do regime geral e 100 de pensão social de invalidez.

Os dados foram disponibilizados ao JM pelo vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Virgílio Spínola, que explicou ainda que, em relação ao ano anterior, e também até outubro de 2015, foi atribuída pensão de invalidez a 8.080 pensionistas: 5.851 pensionistas de invalidez do regime geral e 2.229 pensionistas sociais de invalidez. Em 2015, foram indeferidos 730 requerimentos de pensão de invalidez, dos quais 640 eram de pensão de invalidez do regime geral e 90 requerimentos de pensão social de invalidez.

O que significa que, nos dois períodos em análise (ano de 2015 e de janeiro a outubro de 2016) foram recusados 1.307 requerimentos de pensão de invalidez. Estes dados demonstram que a maior parte dos pedidos de pensão de invalidez são aceites na Madeira.

