Região prepara memorando em defesa da ultraperiferia

A defesa da ultraperiferia será o principal objetivo do documento, que será apresentado, em Bruxelas, num forum agendado para os dias 30 e 31 de março, adiantou o governante na sessão de abertura do Forum de Discussão Regional (FDR) promovido pelo Gabinete do Parlamento Europeu com a colaboração do Centro Europe Direct Madeira.

Falando para uma plateia onde se encontravam as eurodeputadas Liliana Rodrigues e Marisa Matias, Sérgio Marques disse contar com colaboração dos deputados europeus portugueses na defesa das Regiões Ultraperiféricas, que considera ter sido o «espaço adequado» e muito importante para a integração da Madeira na UE.

Fazendo um paralelo entre os 30 anos de integração de Portugal na União Europeia, que considera ter sido «tremendamente positiva» para a Região e os 40 anos da Autonomia, o governante pensa que a entrada na Europa «ajudou a Autonomia a libertar todo o seu potencial criativo» e fez com que a Madeira tenha atualmente um relevo muito maior que a sua dimensão geográfica.

Para esse engrandecimento terão contribuídos os 4 mil milhões de euros de que a região beneficiou assim como a criação das Regiões Ultraperiféricas, que considera ser um «espaço adequado» à região e o reconhecimento do direito à diferença por parte da comunidade europeia. Pensa que a autonomia política está para o país assim como a ultraperiferia está para a Europa.

O debate, realizado no Museu da Eletricidade, começou com as duas deputadas presentes e estava ainda prevista a chegada de Marinho e Pinto. Segundo Pedro Valente da Silva, do Gabinete do Parlamento Europeu, razões de saúde impediram a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar de se deslocar à Madeira.

A madeirense Liliana Rodrigues, eleita pelo PS, considera que a integração europeia foi uma mais valia para a Madeira e destacou, neste contexto, o alargamento do aeroporto. A defesa da banana, que serve de sustento a 4 mil famílias, segundo disse, e a das pescas, nomeadamente a questão do tubarão de superfície, estão entre as preocupações da deputada europeia relativamente às questões locais. No plano europeu preocupa-a o facto de haver «vontade de alguns países em acabarem com a coesão europeia».

Marisa Matias, eleita pelo Bloco de Esquerda, considerou que a integração tem sido «mais negativa que positiva» em diversos aspetos, nomeadamente no «excesso de betão» que no continente, segundo disse, criou um «Portugal inclinado, com mais infraestruturas no litoral e menos no interior». Relativamente à Madeira, disse que a existência do Centro Internacional de Negócios «sempre inflacionou o PIB regional e por isso a Madeira não recebeu o que deveria ter recebido» em termos de fundos.

O programa do FDR inclui a apresentação de uma publicação intitulada "30 anos de ultraperiferia europeia: o que mudou?", uma exposição de cartoons e a exibição, às 19h00, no Forum Madeira, do filme "Mustang", da realizadora turca Deniz Gamze Erguven, vencedor do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu.