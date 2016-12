A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais referiu hoje, no âmbito de um Curso Básico de Vida, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, que a Região já tem 70 desfibriladores, dos quais 43 no Serviço Regional de Proteção Civil, onde se incluem as corporações de bombeiros do Arquipélago. O Clube Sport Marítimo adquiriu recentemente 5 desfibriladores para as suas várias instalações desportivas.

Rubina Leal adiantou que mais de 1.700 pessoas já receberam formação em suporte básico de vida no Plano Regional de Desfibrilação Automática Externa.

