Regata São Silvestre cancelada devido ao mau tempo

Confira o comunicado emitido pela Associação Regional de Vela da Madeira:

REGATA S. SILVESTRE

30/Dezembro - Cancelamento

No seguimento da monitorização das condições meteorológicas para o dia 30 de Dezembro, o que permite uma avaliação mais fidedigna e acrescido dos contatos mantidos com a Capitania do Porto do Funchal, conclui-se que a agitação marítima e do vento para as próximas horas apresentam uma grande instabilidade, condicionando significativamente as condições de segurança para a realização do evento de cariz desportivo, mas com uma grande componente social e confraternização entre os marujos.

Prevendo-se ainda, que a divulgação por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) da situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, desencadeará a promulgação dos avisos de Agitação Marítima Forte e Vento Forte por parte da Capitania do Porto do Funchal, entidade que autoriza a realização do evento.

Com o agravamento do cenário meteorológico na baia do Funchal, as duas marinas que habitualmente cooperam com a organização, estão muito condicionadas seja pela questão da agitação marítima, seja pelo movimento e delimitação de segurança da atracação das embarcações salva-vidas dos navios de cruzeiro que irão fundear na baía, desde as 23h00 do dia 30/Dezembro até 22h00 do dia 31/Dezembro.

Pelo exposto e face aos compromissos assumidos no calendário desportivo 2016/17, a Associação Regional de Vela da Madeira informa que a edição 2016 da emblemática REGATA SÃO SILVESTRE está cancelada. Pedimos as nossas desculpas pelos eventuais inconvenientes causados, confiantes que o ano 2017 nos navegue por melhores ventos!