Quatro navios de cruzeiro estão atracados no porto do Funchal e os restantes chegam mais tarde

São quatro os navios de cruzeiro que estão neste momento no porto do Funchal. Ontem chegou o AIDACara, ao final da tarde, e hoje de manhã o Boudicca, Oceana e Marco Polo.

Os restantes navios atrasaram a sua chegada, uma vez que as condições meteorológicas não permitem o desembarque via baleira dos passageiros destes navios que ficam ao largo. Assim, o Saga Pearl II chega ao fim da tarde e o Magellan e AIDAblu pelas 20 horas. O MSC Magnifica chega uma hora antes do fogo.

