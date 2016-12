PSP registou 45 acidentes pela Madeira

A Polícia de Segurança Pública da Madeira registou nesta última semana 45 acidentes, que no seu total fizeram nove feridos ligeiros (seis no Funchal, dois em Santa Cruz e um na Calheta) e um ferido grave em Santa Cruz.

A localidade onde ocorreu mais acidentes foi no Funchal, com 21, seguindo-se Santa Cruz, com 11. Machico contou com quatro acidentes, Câmara de Lobos e Calheta três e Ribeira Brava, Ponta do Sol e São Vicente apenas um.

Destes 45 acidentes 34 caraterizaram-se como colisão, 10 foram um despiste e um outro pertence ao tipo "outros".

