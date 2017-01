PSP encontra corpo de homem em escarpa no Cabo Girão

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão, neste momento, no Cabo Girão, onde terá sido encontrado o corpo de um homem cuja viatura encontrava-se abandonada no local. O alerta foi dado pela PSP à corporação dos bombeiros ainda de manhã, quando esta foi também chamada para uma agressão no Estreito de Câmara de Lobos (uma mulher foi agredida com arma branca pelo marido). O corpo, segundo a PSP encontra-se a cerca de cem metros abaixo do miradouro do Cabo Girão mas o comandante dos BVCL e outros elementos ainda não chegaram ao mesmo. Vão avaliar se o corpo do homem, cuja idade e identidade não se conhecem, vai ser retirado ainda hoje da escarpa.

