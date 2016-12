PSD/Machico condena atitude do presidente da Câmara em relação à Santa Casa da Misericórdia

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Machico consideram «inaceitável a atitude assumida pelo presidente do Município no processo eleitoral para os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia naquele concelho e irá apresentar a situação às entidades que tutelam a administração pública local».

Num comunicado enviado à imprensa, os autarcas sublinham que se trata de «uma atitude inédita no município, não havendo mesmo memória que tenha ocorrido situação semelhante em qualquer outro município da Madeira, após o 25 de Abril», salientando que entendem ser «curioso que seja o PS/Machico a infringir as regras elementares da gestão administrativa, da independência e da transparência quando sempre levantou a voz para defender os direitos conquistados pelo regime democrático».

«Nada temos a opor a que o senhor presidente e demais vereadores tomem a posição que entenderem, desde que o façam a título pessoal», adiantam, considerando, contudo, «ser inaceitável que sejam tomadas posições na qualidade de titulares de cargos executivos municipais, num processo eleitoral de uma instituição privada do concelho, independentemente da sua natura».

Assim, a posição dos vereadores do PSD, em consonância com a indignação de muitos dos Machiquenses, foi traduzida num voto de protesto, apresentando hoje em reunião camarária e rejeitado pela maioria, no qual lamentam esta atitude do presidente da Câmara, qualificando-a de inqualificável, inadmissível e antidemocrática.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo