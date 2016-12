PSD/M responde a declarações do líder do JPP

O PSD/Madeira enviou uma resposta às declarações do JPP, num comunicado com sete tópicos.

«1. O PSD/Madeira lamenta a forma como o JPP se refere ao Governo Regional, eleito pela maioria dos madeirenses, que é reveladora de uma total ausência de cultura democrática.

2. As declarações proferidas pelo referido partido, além de grosseiras, são demagógicas e não correspondem à verdade.

3. O Governo Regional baixou os impostos nos últimos dois anos, vai repor o subsídio de insularidade já em 2017 e devolver rendimento às famílias madeirenses.

4. Tudo isto, num quadro financeiro de rigor e disciplina que mereceu nota positiva por parte do Tribunal de Contas. O que é demonstrativo da boa gestão deste Governo do PSD/Madeira.

5. O PSD/Madeira não deixa de notar que estas declarações foram proferidas por um partido que, onde governa tem feito exatamente o oposto daquilo que prometeu e daquilo que defende.

6. Em Santa Cruz, os últimos três anos de governação autárquica resumem-se a um coro de queixumes, à má gestão dos dinheiros públicos e à aplicação de novas taxas e taxinhas sobre empresários e munícipes, que consequentemente têm afastado os investidores e retirado rendimento às famílias.

7. Fraude é um movimento independente que se trasvestiu de partido e que ninguém sabe muito bem o que anda a fazer. Nem os próprios dirigentes, já que deste que este Governo do PSD/Madeira tomou posse ainda não se ouviu uma ideia válida, uma proposta responsável ou um projeto coerente.»

