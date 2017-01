PSD/M diz que CMF usa bombeiros para fazer «promoção política»

O PSD/Madeira esteve hoje no quartel dos Bombeiros Municipais do Funchal para denunciar a forma demagógica e o aproveitando político que o executivo camarário tem feito em torno desta corporação.

Perante as lacunas de meios e equipamentos detetados, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) prometeu, no rescaldo dos incêndios de agosto do ano passado, um forte investimento no serviço de proteção civil do concelho.

No entanto, passados cinco meses e depois de tanta promoção política usando os bombeiros, a autarquia, em linha com o que tem sido a sua prática de muito prometer e nada fazer, anunciou a atribuição de um valor “ridículo” de 33 mil euros, que não será para investir nos equipamentos necessários, mas para fazer obras em corredores e instalações sanitários.

«Nada foi feito para colmatar as falhas de materiais e equipamentos necessários para as operações diárias de auxílio à população e para o combate aos fogos florestais», lamentou o deputado municipal do PSD Rómulo Coelho, lembrando que já passaram cinco meses sobre os últimos incêndios.

«O PSD estranha depois de tanta promoção política usando os bombeiros e as várias promessas após os incêndios do verão passado, assistir a um “show-off” de atribuição de 33 mil euros para a corporação», acrescentou Rómulo Coelho, considerando a verba “ridícula” face às necessidades imediatas que estes profissionais têm.

O PSD aproveitou para enaltecer o trabalho dos Bombeiros Municipais, lamentando que o executivo camarário tente ludibriar os funchalenses e não tenha uma postura correta para com aqueles que, apesar das adversidades, tudo fazem pela segurança da cidade.

