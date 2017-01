PS-Madeira apresenta «sentidas condolências» pelo falecimento de Mário Soares

O PS-Madeira enviou, em comunicado, a apresentar as sentidas condolências pelo falecimento de uma «figura maior e incontornável da democracia», como era o caso de Mário Soares.

«Nesta hora de luto e pesar para Portugal e para todos os portugueses, independentemente das suas ideologias políticas, o PS-Madeira apresenta as suas sentidas condolências pelo falecimento de Mário Soares, figura maior e incontornável da democracia portuguesa e um dos cidadãos fundadores do nosso partido.

Pelo seu percurso político e cívico, que começou na Ditadura do Estado Novo, Mário Soares, que desempenhou dos mais importantes cargos públicos do nosso país, nomeadamente, o de Primeiro-ministro e de Presidente da República, deixa um positivo e inigualável legado que, transcende a actividade política, e jamais será esquecido.

Mas também internacionalmente Mário Soares, que representou Portugal no Parlamento Europeu, foi um homem público de grande notoriedade que muito contribuiu, pela sua acção política sempre marcada por elevados valores humanistas e um profundo respeito pela Carta das Nações Unidas, para a afirmação de Portugal e da Democracia Portuguesa além-fronteiras.

Assim, lamentado, profundamente, o desaparecimento de uma das maiores figuras portuguesas dos séculos XX e XXI, o PS-Madeira agradece, com grande orgulho e convicção, todos os seus enormes contributos para que Portugal e as Regiões Autónomas da Madeira e Açores sejam hoje sinónimo de liberdade, democracia, autonomia e progresso», escreveu o partido.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo