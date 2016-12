Primeiro 'manager' dos Beatles, Allan Williams, morre aos 86 anos

O primeiro ‘manager’ dos Beatles, Allan Williams, morreu aos 86 anos, anunciaram na noite de sexta-feira para hoje na rede social Facebook os atuais proprietários do clube Jacaranda que ele fundou em Liverpool (noroeste de Inglaterra).

“O primeiro proprietário do Jacaranda e o homem que descobriu os Beatles, Allan Williams, infelizmente morreu aos 86 anos”, indicou o clube.

Allan Williams tomou os Beatles “sob a sua asa” e permitiu-lhes utilizarem aquele clube de Liverpool.

Principalmente, levou-os a Hamburgo (Alemanha) em 1960, onde eles conseguiram, por seu intermédio, o primeiro contrato sério e onde deram mais de 280 concertos.

Os caminhos de Allan Williams e do grupo, então constituído por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe e Pete Best, separaram-se em 1961 e a banda assinou com Brian Epstein.

O historiador dos Beatles Mark Lewisohn escreveu na rede social de mensagens curtas Twitter: “Sem Allan Williams não haveria Hamburgo. Sem Hamburgo não haveria Beatles”.

