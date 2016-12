Presidente do Governo Regional diz que fará sempre os “ajustamentos necessários” no executivo

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje no Funchal que fará sempre os "ajustamentos necessários" na orgânica do executivo, de modo a garantir a "boa prossecução" das políticas públicas.

"Acho que é melhor fazer os ajustamentos e termos um Governo a funcionar bem, do que optar por uma falsa estabilidade e um imobilismo e termos problemas de paralisação da administração", afirmou Miguel Albuquerque na tomada de posse do novo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

O novo titular vem substituir João Faria Nunes, que abandonou o cargo por motivos pessoais de saúde, e a sua entrada no Governo motivou já o pedido de demissão do conselho de administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma (SESSARAM), liderado por Maria João Monte.

O chefe do executivo realçou a postura "eticamente relevante" do conselho de administração do SESSARAM, vincando que cabe ao novo titular designar a nova equipa de gestão.

No discurso de tomada de posse, o secretário regional destacou que a saúde é um setor da responsabilidade dos decisores, dos prestadores e dos utilizadores.

"O cargo deve ser encarado com espírito de missão, espírito esse que, nos últimos anos, tem sido patente no Serviço Regional de Saúde", disse Pedro Ramos, sublinhando que os percursos são feitos por pessoas e que nada se consegue sem trabalho de equipa.

O ato de tomada de posse do novo secretário regional decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira e ficou marcado pela ausência do grupo parlamentar do PCP, que alegou a existência de "grosseira ilegalidade" no processo e nos prazos de convocação do plenário para o efeito.

O Bloco de Esquerda também alertou para a mesma ilegalidade, mas o grupo parlamentar esteve presente na cerimónia.

Pedro Ramos, de 56 anos, foi responsável pelo serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e diretor do Centro de Simulação Clínica da Madeira, com competências em Medicina de Emergência.

Assistente convidado da Universidade da Madeira desde 2004, o novo secretário regional é atualmente o coordenador do capítulo de trauma da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e o Vice-Chair da Military and Disaster Section da Sociedade Europeia de Trauma e Emergência Cirúrgica.

A nomeação de Pedro Ramos surge enquadrada numa remodelação de quadros de chefia de alguns dos organismos da Administração Pública Regional.

