Presidente do Bundesbank deixa avisos sobre resgate bancário em Itália

O presidente do Bundesbank pediu que se analise minuciosamente a situação do banco italiano Monte dei Paschi di Siena e recordou que o uso de fundos públicos para resgate bancário só deve ser contemplado "como último recurso". As novas regras europeias dão prioridade "à proteção do contribuinte" enquanto os investidores devem "assumir a sua responsabilidade", apontou Jens Weidmann em declarações ao jornal Bild. "Os fundos públicos só são contemplados como último recurso", afirmou o presidente do banco central alemão, considerando que no caso do banco italiano há "muitas questões em aberto". Antes de aprovar um resgate há que "analisar minuciosamente" se o núcleo do banco está "economicamente saudável" e vigiar se o dinheiro injetado não é utilizado para "cobrir perdas previsíveis". O banco Monte dei Paschi di Siena está preparado para solicitar a ajuda do Estado para resolver os graves problemas de liquidez que enfrenta, após ter falhado na semana passada uma tentativa de recapitalização no valor de 5 mil milhões de euros, devido ao fraco interesse dos investidores privados.

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo