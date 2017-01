Presidente diz concordar com ministro sobre caso de filhos do embaixador do Iraque

O Presidente da República afirmou hoje concordar com o que disse o ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o caso do pedido de levantamento da imunidade diplomática dos filhos do embaixador do Iraque.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava no final de uma visita à igreja presbiteriana escocesa de Saint Andrews, em Lisboa, declarou ter ouvido "com atenção as palavras do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros" sobre "a última posição iraquiana, que levantava uma série de questões jurídicas".

"Eu não tenho razão para deixar de concordar com o que disse o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros. Há argumentos jurídicos que estão a ser equacionados, eu não os conheço. Vamos esperar para ver qual é a posição portuguesa", acrescentou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas.

O Presidente da República referiu que as questões levantadas pelas autoridades do Iraque estão a ser estudadas pelas "autoridades diplomáticas e de investigação" portuguesas e "serão respondidas, como disse o senhor ministro, num espaço muito curto, uma semana, foi o que ele disse".

"Eu não as conheço, mas o senhor ministro esclareceu que neste momento as autoridades estão debruçadas sobre os argumentos acabados de chegar do Iraque", realçou.

O Governo português anunciou hoje que as autoridades iraquianas "suscitaram questões jurídicas relacionadas com o processo de inquérito" relativo à agressão de um jovem em Ponte de Sor, de que dois filhos do embaixador do Iraque são suspeitos.

O executivo adianta, num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), ter pedido hoje de manhã à Procuradoria-Geral da República (PGR), que "se entender pertinente, faculte eventuais elementos adicionais que permitam ao Governo deliberar sobre este caso tendo em conta o estipulado na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas".

Os dois filhos do embaixador têm imunidade diplomática, ao abrigo da Convenção de Viena, e o Governo português pediu ao Iraque, por duas vezes, o levantamento desta imunidade, para que os jovens possam ser ouvidos em interrogatório e na qualidade de arguidos sobre o caso das agressões a Ruben Cavaco, em agosto passado.

Em posteriores declarações aos jornalistas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou que terminaram as comunicações com as autoridades do Iraque sobre o caso dos filhos do embaixador em Lisboa e que o executivo tomará uma decisão a partir do final da próxima semana.

"Chegámos agora a um momento em que há um tempo de deliberação", afirmou.

