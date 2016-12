Por D. Pio Alves

Neste tempo, abundam, um pouco por todo lado, as mais variadas representações do presépio, as mais variadas representações do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da embriaguez de luz, da correria às prendas e do bonacheirão Pai-Natal, ainda há Natal.

No Norte (não sei se é assim em toda a nossa geografia), é notável a variedade de presépios, obra de trabalhos manuais de idosos de centros sociais e de crianças das escolas. Quantas vezes, às sugestivas e coloridas representações das crianças, só lhes falta uma assinatura famosa para valerem muito dinheiro!

Hoje, parei um pouco mais a tentar ler um pequeno conjunto de quatro minúsculos presépios. Cada um deles dentro de um frasco pequenino: um está feito em três grãos de arroz; outro, em dois feijões escuros e meio feijão branco; um terceiro em dois feijões brancos mais meio; o último sobre três minúsculas pontas de lápis. O fundamental está lá. Uma maravilha de ingénua imaginação, carinho e arte!

Dei comigo a pensar: de nada se faz um presépio! Melhor: de quase nada. Melhor ainda: de um dinamismo profundo que, com a extensão de séculos e a força do Inefável, arraigou no mais profundo das nossas vidas. E encontra formas. E multiplica-se em expressões.

O Natal (celebração do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus) é a realização suprema da perceção de que, habitualmente, “o grande nasce pequeno”. E são os pequenos quem têm mais capacidade para fazer essa leitura.

Quem não foi nunca desarmado com a pergunta inesperada de uma criança para a qual não encontramos resposta? Quem não foi nunca surpreendido pela resposta / explicação de um miúdo que vale por muitos tratados?

Que bom seria que o presépio, com tudo o que representativamente encerra, nos ajudasse a perceber a simplicidade da vida e das coisas. E que, afinal, Deus não é complicado.

Pouparíamos em discursos. Não nos gastaríamos na imaginação de gestos. Ofereceríamos, enfim, a possibilidade de uma leitura mais fácil da realidade! Assim: nas pessoas; nas instituições; na sociedade; na Igreja; no Mundo.

Às vezes enredamo-nos no complicómetro. Como se o princípio fosse: “se uma coisa pode ser complicada porque havemos de a fazer simples?”

O mistério maior da Humanidade, representado no presépio, cabe num pequeno frasco com três grãos de arroz! JM

​

* Artigo publicado no Semanário Ecclesia