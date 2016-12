Posso apresentar uma proposta?

Por: Letícia Almas

Avizinha-se um ano fértil em debate político. Isso representa uma panóplia de mensagens e diferentes formas de comunicar e de aceder ao coração das pessoas. O maior e melhor ilusionista das palavras encantará, mais e melhores crentes na sua mensagem, por forma a ser eleito. Falo das Autárquicas de 2017. Como serão nove meses de debate eu tomo a liberdade de tentar incluir um tema a debate ou melhor; uma proposta de uniformização de procedimentos. Falo, pois claro, em Alojamento Local. Como já é sabido pela maioria, as Assembleias de Condomínio terão um papel crucial no desenvolvimento desta atividade, mas não nos podemos esquecer das Autarquias e do Governo. Não faz sentido existir uma discrepância enorme nos licenciamentos de empresas de alojamento local quer no preço a pagar para o obter como no tempo de espera da vistoria exigida por lei. Existem autarquias em que apenas necessitamos de desembolsar duas dezenas de euros e outras em que necessitamos de desembolsar centenas de euros. Existem umas que aguardamos uma semana pela vistoria e outras que aguardamos meses. Esta actividade não é útil para a Região? Não aumenta e dinamiza a economia? Então porque não se sentam as partes Governo, Poder Local e Condóminos à mesma mesa e elaboram uma estratégia uniforme para a Região Autónoma da Madeira? Fica a sugestão…

A propósito deste tema, sabia que a empresa AIRBNB foi multada pela Região da Catalunha no valor de 600 mil euros por anunciar alojamentos locais ilegais na Cidade de Barcelona? Assim se protege um destino e uma oferta turística protegendo os nossos visitantes.

​Feliz Natal.