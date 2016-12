Portugal termina 2016 em oitavo no 'ranking' FIFA e Argentina na liderança

A seleção portuguesa de futebol vai terminar 2016 no oitavo lugar do ‘ranking’ da FIFA, enquanto a Argentina encerra o ano na liderança da tabela, publicada hoje.

Na última atualização de 2016, a lista não sofreu alterações entre os 10 primeiros, com o ‘pódio’ a ser ocupado por Argentina, Brasil e Alemanha, seleções que encabeçam o ‘top-10’, encerrado por Espanha, tal como tinha sucedido na classificação publicada em novembro.

A Suíça é a mais bem classificada dos cinco adversários de Portugal no grupo B da qualificação europeia para o Mundial2018, mantendo-se ‘às portas’ do ‘top-10’, no 11.º lugar.

A Hungria continua em 26.º, as Ilhas Faroé subiram uma posição, para 83.º, tal como a Letónia subiu quatro, que agora é 111.ª, enquanto Andorra permanece em 203.º.

Entre os países lusófonos, Guiné-Bissau subiu de 69.ª para 68.ª, Cabo Verde permanece em 80.º, Moçambique ganhou uma posição, para 107.º, Angola também ‘escalou’ um degrau, para o 143.º, São Tomé e Príncipe manteve-se em 153.º e Timor-Leste em 191.º.

- ‘Ranking’ da FIFA, a 20 de outubro:

1. (1) Argentina, 1.634 pontos.

2. (2) Brasil, 1.544.

3. (3) Alemanha, 1.433.

4. (4) Chile, 1.404.

5. (5) Bélgica, 1.368.

6. (6) Colômbia, 1.345.

7. (7) França, 1.305.

8. (8) Portugal, 1.229.

9. (9) Uruguai, 1.187.

10. (10) Espanha, 1.166.

(...)



68. (68) Guiné-Bissau, 515.

80. (80) Cabo Verde, 443.

108. (108) Moçambique, 319.

111. (111) Gabão, 308.

144. (144) Angola, 199.

153. (153) São Tomé e Príncipe, 177.

184. (184) Macau, 82.

191. (191) Timor-Leste, 64.