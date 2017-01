Porto Moniz foi ao Circo

O executivo camarário, no âmbito das festividades de Natal, organizou uma Ida ao Circo com os munícipes maiores de 65 anos e comunidade escolar do Concelho, no parque de diversões da Praia Formosa. A sessão aconteceu ontem, dia 4 de janeiro, pelas 16 horas.

Esta iniciativa já conta com a sua quarta edição.

O espetáculo contou com inúmeros momentos de diversão e alegria.

No final, o presidente Emanuel Câmara e o seu executivo, cumprimentou os presentes desejando votos de feliz ano.

