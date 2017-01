Ponte Nova, Ponte de São Paulo e Ponte D. Manuel classificadas de "Interesse Municipal"

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deliberou esta manhã a classificação de “Interesse Municipal” a três pontes da cidade – São Paulo, Nova e de D. Manuel – devido ao seu «interesse histórico e arquitetónico» e pelo facto de fazerem parte da «memória coletiva da nossa cidade».

Ao dar conhecimento das deliberações desta reunião, Paulo Cafôfo lembrou que a Câmara do Funchal tem defendido o interesse e o património da cidade, lamentando o «património que se perdeu» com a destruição da Ponte da Saúde e a betonização das muralhas de Santa Luzia.

De salientar que outra das deliberações desta reunião foi a adjudicação de duas empreitadas para a construção de fogos de habitação social da Quinta Falcão.

No ano transato foi removido o amianto das habitações sociais. Este ano acontece a adjudicação de 38 fogos, num investimento de 3 milhões de euros que vem resolver um problema que «já se arrasta por muitos anos», como Paulo Cafôfo faz questão de referir.

Por último, a CMF aprovou ainda as concessões dos espaços do Lido.

De acordo com Paulo Cafôfo são cinco os espaços concedidos, os quais, espera o autarca, «possam estar em breve em funcionamento».

Os valores destas concessões variam entre os 600 e os 6.600 euros mensais, sendo que as propostas apresentadas «foram muito acima do valor base que a autarquia apresentou naquela que foi a avaliação feita para a respetiva concessão».

