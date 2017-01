Polícia tem pistas sobre a identidade do autor do atentado em Istambul

O atacante que no sábado à noite matou 39 pessoas numa discoteca em Istambul deixou a arma no local e a polícia tem algumas pistas sobre a sua identidade, afirmou hoje o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim.

Em conferência de imprensa, Yildirim rejeitou a informação prestada pelas autoridades policiais de que o atacante estivesse vestido de Pai Natal: "Ouvi dizer que o terrorista estava vestido de Pai Natal, mas não é verdade".

O primeiro-ministro turco adiantou que a polícia tem "algumas pistas sobre a identidade dos atacantes", sem entrar em mais pormenores.

"Alguns dados começam a aparecer, mas as autoridades estão a trabalhar para alcançar um resultado concreto", declarou sobre quem poderá ter cometido o ataque na noite de sábado, na discoteca Reina, onde decorriam as comemorações do final do ano, causando 39 mortos e 69 feridos.

De acordo com o governante, há "três ou quatro" feridos em estado crítico, sem revelar mais detalhes.

A cadeia televisiva CNN turca noticiou que a polícia lançou uma operação policial em Kuruçesme, um bairro vizinho ao de Ortakoy, onde decorreu o ataque.

No ano de 2016, a Turquia sofreu uma série de ataques, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico ou pelos rebeldes curdos e que provocaram centenas de mortos.

Binali Yildirim garantiu que a Turquia "não se subjugará ao terror", acrescentando que "o terrorismo é uma ameaça para a humanidade".

Segundo fontes diplomáticas de diversos países, o ataque provocou a morte a três cidadãos jordanos e ferimentos em mais quatro, matou dois tunisinos e um número ainda não especificado de sauditas.

Um israelita também foi morto e outro ferido no sábado à noite, bem como dois indianos e um homem com dupla nacionalidade belga e turca e ainda vários marroquinos, libaneses e líbios.

Segundo o balanço provisório do ministro francês dos negócios estrangeiros, o atentado feriu também três cidadãos gauleses.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo