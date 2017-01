Polícia iraquiana descobre prisões do Estado Islâmico a sudeste de Mossul

A polícia federal iraquiana descobriu hoje prisões do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) a sudeste de Mossul, capital da província de Nínive (norte), durante uma inspeção realizada dois dias após a tomada do bairro de Al Uehda.

Um responsável da polícia federal iraquiana disse à agência de notícias espanhola EFE que os agentes policiais “descobriram várias prisões e uma pequena clínica do EI”, no decorrer da operação de limpeza dos vestígios e das marcas deixadas pelo grupo terrorista naquela zona.

Raid Shaker Yaudat explicou que no interior das prisões havia celas de isolamento e câmaras de tortura, enquanto "a pequena clínica improvisada" servia para guardar material cirúrgico e tratar os elementos do grupo Estado Islâmico feridos.

O comandante das unidades da polícia federal iraquiana sublinhou ainda que, nos últimos combates, “têm sido mortos dezenas de membros do EI”, mas não especificou o número.

A polícia iraquiana continua a enfrentar a resistência do EI na periferia, sobretudo a norte do bairro de Al Uehda, estando a menos de quilómetro de meio da margem do rio Tigre.

As forças iraquianas e os ‘peshmergas’ curdos lançaram na semana passada uma nova ofensiva para recuperar Mossul, o último bastião do EI no Iraque.

