Plenários de 10 e 11 de janeiro na ALM não se realizam

Os plenários agendados para os dias 10 e 11 de janeiro, na Assembleia Legislativa da Madeira, não vão realizar-se devido à morte de Mário Soares. «Nos termos do n.º 12 do artigo 60 do Regimento da Assembleia, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira informa que não se realizarão os plenários agendados para os dias 10 e 11 de janeiro», diz a nota enviada pelo gabinete de Tranquada Gomes.

