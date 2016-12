Pelo menos um morto e dois feridos em ataque de elefantes em aldeia no Nepal

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas hoje depois de uma manada de elefantes ter atacado uma aldeia no sudoeste do Nepal.

Segundo Dilli Ram Acharya, do governo nepalês, o ataque ocorreu em Praseni ao amanhecer, quando não havia muita luz e a visibilidade era fraca devido ao nevoeiro de inverno, pelo que os moradores da aldeia não viram os elefantes a aproximarem-se e não tiveram hipótese de fugir.

Efetivos das forças de segurança foram destacados para o local para tentar levar os elefantes de volta para a floresta.

A aldeia fica perto do parque nacional Bardia, casa de muitos elefantes, mas, indicou Dilli Ram Acharya, é rara a ocorrência de mortes causadas por estes.

