Pelo menos 18 mortos em duplo atentado num mercado de Bagdade

Pelo menos 18 pessoas morreram e 35 ficaram feridas hoje num duplo atentado no Iraque, num mercado de Bagdade, disse a polícia iraquiana.

Duas bombas explodiram num mercado no centro da capital do Iraque, segundo a mesma fonte, citada pela agência de notícias AFP.

Já um alto responsável do Ministério do Interior, igualmente citado pela AFP, diz que há pelo menos 19 mortos e 45 feridos.

