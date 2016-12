Pelo menos 17 mortos em confrontos no noroeste da República Democrática do Congo

Pelo menos 17 pessoas, incluindo três polícias, morreram na quarta-feira em confrontos em Lisala, no noroeste da República Democrática do Congo, disse na quinta-feira à AFP o governador da província de Mongala, Bienvenu Esimba.

Estes confrontos foram provocados por ataques de seguidores de uma seita milenar armados com metralhadoras AK-47 e cujo guru, Wami-Nene, - morto na quarta-feira - via no fim do mandato do Presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, a 20 de dezembro, o início do fim dos tempos, segundo Esimba e um padre católico local.

Segundo Esimba, os elementos da seita atearam fogo a 47 casas e atacaram um mercado antes de tomarem de assalto os locais da Comissão eleitoral nacional independente (Ceni), tornada “inútil”.

Os atos de violência, iniciados antes das 09:00 (08:00 em Lisboa) estenderam-se até meio do dia, segundo o governador.

A situação acalmou na manhã de hoje, acrescentou.

Localizada junto ao rio Congo, na floresta equatorial, a cerca de mil quilómetros a nordeste de Kinshasa, Lisala é a capital da província de Mongala.

Joseph Kabila, no poder desde o assassinato do pai em 2001, Laurent Desiré Kabila, está impedido pela Constituição de concorrer a mais um mandato mas o tribunal de Kinshasa determinou que pode manter-se no poder até à realização de novas eleições, que foram adiadas sem que fosse indicada uma data para a votação.

As presidenciais deveriam ter-se realizado em novembro mas o partido de Kabila diz que precisa de tempo, pelo menos até 2018, para preparar as eleições.

O líder do maior partido da oposição, Etienne Tshisekedi, apelou à resistência pacífica contra o que apontou como “golpe de Estado” de Kabila.

Numa declaração difundida esta semana através da plataforma digital YouTube, o líder da oposição considera que os atos de Kabila são traição apelando à comunidade internacional para não reconhecer o poder do chefe de Estado.

O impasse político no país provocou a realização de reuniões que até ao momento não alcançaram qualquer consenso sobre a data para a realização de eleições presidenciais e a libertação de presos políticos.

