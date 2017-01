Pelo menos 11 mortos em atentado no Iraque - médicos

Pelo menos 11 pessoas morreram hoje num atentado com uma viatura armadilhada em Bagdade, no Iraque, informaram fontes médicas e de segurança citadas pela agência AFP.

O ataque foi perpetrado por um bombista suicida que fez explodir a sua viatura na entrada do principal mercado de frutas e legumes da capital iraquiana, segundo as fontes.

Vários atentados em Bagdade e na sua periferia, incluindo a explosão de um veículo armadilhado numa movimentada zona comercial à noite, fizeram na quinta-feira pelo menos 27 mortos, num dia particularmente violento na capital do Iraque.

