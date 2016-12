Pedro Ramos anuncia nova equipa do SESARAM «até ao final do ano»

O novo secretário regional da Saúde disse hoje aos jornalistas, após ter tomado posse no cargo, que irá anunciar a nova equipa do conselho de administração do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) «até ao final do ano».

Pedro Ramos agradeceu o trabalho desenvolvido pela anterior equipa e elogiou a atitude de Maria João Monte ao ter colocado o lugar à disposição de modo a que o novo secretário escolha a sua equipa.

Aos jornalistas, o governante não quis adiantar quem irá presidir ao conselho de administração do SESARAM nem tão pouco quantos elementos terá este organismo.

Prometeu, por outro lado, muito trabalho, dando continuidade ao que tem sido seguido pelo governo regional na área da Saúde.

