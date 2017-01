Pedro Gómez Carmona assume Estoril pressionado para o duelo com o Marítimo

O treinador do Estoril-Praia, Pedro Gómez Carmona, admitiu hoje que a sua equipa está sob pressão para o jogo de sábado com o Marítimo, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, após três derrotas consecutivas.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico espanhol deixou, porém, a garantia de que a sua formação, atualmente no 14.º posto da Liga, com 15 pontos, está pronta para dar uma boa resposta diante dos maritimistas, em virtude das duas semanas de trabalho que teve para a preparação deste desafio.

"Três derrotas também podem dar origem a três vitórias. Há sempre pressão para ganhar, mas é verdade que temos mais necessidade de pontuar. A pressão existe sempre, talvez agora um pouco mais com as três derrotas seguidas", disse o treinador, de 34 anos.

Sublinhando a importância do tempo para transmitir "mais conceitos" aos seus jogadores, Pedro Gómez Carmona confessou que "o ideal seria uma pré-temporada com mês e meio de duração" para colocar a equipa mais próxima das suas ideias.

"Foram duas semanas muito boas, mas é preciso mais tempo. Só tínhamos tido cinco dias de treino e dois jogos muito difíceis com Benfica e Chaves. Agora vejo a equipa melhor e mais preparada para enfrentar o Marítimo", explicou.

Sobre o adversário deste sábado, que ocupa um tranquilo oitavo lugar na classificação e soma 20 pontos, o técnico espanhol enalteceu a qualidade e a experiência do conjunto madeirense.

"Temos de ter muito cuidado em todos os sentidos. O Marítimo ganhou quase todos os últimos jogos. Começou mal a Liga, mas está muito forte e é uma equipa difícil, com experiência", afiançou.

As chegadas dos reforços Allano e Carlinhos durante esta semana aumentaram já o leque de opções de Pedro Gómez Carmona, mas o treinador assumiu que só agora irá conhecer as suas potencialidades mais de perto.

"Só os vi em vídeo, preciso de os ver treinar, de os conhecer como pessoas e de ver como respondem. Sei que têm qualidade, são bons jogadores e, se tudo correr bem, vão melhorar a equipa. Vamos ver como se integram", referiu, reconhecendo também que será ainda contratado um lateral para suprir a ausência prolongada de Lucas Farias por lesão.

À margem da atualidade estorilista, Pedro Gómez Carmona comentou igualmente a polémica em torno da arbitragem portuguesa, tentando relativizar o clima de tensão existente.

"Há sempre polémica com os árbitros. Se não existisse, penso que faria falta ao futebol. Isso, por vezes, alimenta o futebol. Sabemos que os árbitros têm uma tarefa muito difícil e todos erram. Mas não gosto muito de falar sobre os árbitros", concluiu.

O Estoril-Praia defronta este sábado, às 16:00, o Marítimo, num jogo agendado para o Estádio António Coimbra da Mota e que vai ser dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

