Pedro Coelho quer (re)candidatar-se para que «Câmara de Lobos continue a crescer»

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos revelou, esta manhã, a sua vontade de voltar a candidatar-se à autarquia, defendendo que a sua intenção é que «Câmara de Lobos continue a crescer como tem crescido nos últimos quatro anos».

Em ano de eleições autárquicas, Pedro Coelho mencionou que «quatro anos dá para lançar alguns projetos, mas não dá para fazer tudo aquilo que queria fazer», nem tudo aquilo a que se propôs. «Estou a pensar continuar», «porque deixar as coisas a meio é sempre chato», disse o autarca, ciente de que «o povo é soberano nesse aspeto». Além disso, referiu, «essa é uma questão que o líder do partido ainda não abordou em pormenor», embora não tenha dúvidas que «teremos excelentes candidatos do PSD/M às onze câmaras municipais».

Com o último ano de mandato pela frente, Pedro Coelho considera que «ainda é cedo para debater esse assunto» e que «ainda há muito para concretizar» este ano. Um ano em que o edil espera «alguma retoma económica» e «menos emigração».

Os desejos para o novo ano foram transmitidos hoje, na Praça da Autonomia, à margem da comemoração do Dia dos Reis, que contou com um mega bolo-rei, com extensão superior a 130 metros e com 250 quilogramas, confecionado pela Pastelaria Rainha, e ainda com ginja no copo de chocolate.

Um evento que, de ano para ano, atrai cada vez mais centenas de pessoas e que, segundo o autarca local, é uma festa para continuar.

«A Câmara municipal também existe para proporcionar estes momentos, não é só para fazer estradas e caminhos, mas também para convivermos, para cantar os reis e para vivermos a Festa que, aqui em Câmara de Lobos, é sempre vivida com grande intensidade», finalizou Pedro Coelho.

