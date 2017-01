PCP quer que Governo explique medidas de apoio aos produtores de citrinos

O PCP vai pedir a presença dos secretário regional e diretor regional da Agricultura no Parlamento madeirense para explicarem quais as medidas que estão a ser tomadas para apoiar os produtores de citrinos. Os limoeiros, por exemplo, estão a ser afetados por uma praga que impede a exportação daquele produto. Aliás, os produtores foram já notificados para tal. Mas o grupo parlamentar do PSP na Assembleia Legislativa da Madeira entende que não basta uma notificação. É preciso dizer quais as medidas para apoiar o prejuízo em causa. Além da presença dos governantes no Parlamento madeirense, o grupo parlamentar do PCP vai também questionar o Parlamento Europeu sobre possíveis apoios para os produtores em causa.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo